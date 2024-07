Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Του ευχόμαστε πλήρη και ταχεία ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των παρευρισκομένων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στην επίθεση» αναφέρει ακόμη ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο X.

Appalled by the attack on former President Trump. Political violence is unacceptable in our democratic societies. Wishing him a full and swift recovery. We also extend our heartfelt sympathies to the families of the bystanders who lost their lives or were injured in the attack.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 14, 2024