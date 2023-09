Σε εξέλιξη είναι η επέλαση της κακοκαιρίας Daniel η οποία φέρνει ακραία φαινόμενα και πολύ μεγάλα ύψη βροχής στη χώρα, ενώ ήχησε το 112 με οδηγίες για περιορισμό των μετακινήσεων στους πολίτες.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σημειώνονται από το απόγευμα της Δευτέρας στο μεγαλύτερο μέρος των ηπειρωτικών, του Ιονίου και του Βορείου Αιγαίου.

Για σήμερα Τρίτη, σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι περιοχές που “χτυπήθηκαν” από την κακοκαιρία Daniel

Περιοχές της Μαγνησίας και των Σποράδων πλήττει με σφοδρότητα από νωρίς το πρωί η κακοκαιρία Daniel, με τις καταιγίδες να έχουν ήδη δημιουργήσει προβλήματα σε Λαμία, Κέρκυρα, Πάτρα, ενώ μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν και στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν γίνει ήδη 12 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και καθαρισμό φρεατίων σε περιοχές του Βόλου, της Σκοπέλου και της Σκιάθου ενώ χαρακτηριστική είναι η εικόνα από τον χάρτη με την κεραυνική δραστηριότητα λίγο πριν τις 6:20 το πρωί της Δευτέρας.

«Στη Μαγνησία και στις Σποράδες μοιάζει σαν να μην νύχτωσε ποτέ από τους κεραυνούς», είπε από τον Βόλο η ρεπόρτερ της ΕΡΤ. «Είναι τέτοια η κεραυνική δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, από τις 12:00 -12:30 και έπειτα που πραγματικά έγινε η νύχτα μέρα».

Μηνύματα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα, προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τους από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας και για το επόμενο 24ώρο και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:« Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες- κεραυνοί-χαλαζοπτώσεις) από τις βραδινές ώρες σήμερα και για το επόμενο 24ώρο σε Πιερία , Θεσσαλία , Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Χιλιάδες κεραυνοί

Το σύστημα καταγραφής κεραυνών «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας περισσότερους από 7.000 κεραυνούς.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:30 καταγράφηκε στη Ζαγορά Πηλίου και είναι ίσο με 103 χιλιοστά.

Ανησυχία έχει προκαλέσει και σειρά αναρτήσεων Γάλλου μετεωρολόγου, για τη βροχή που αναμένεται στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία Daniel. Ο Nάχελ Μπελγκέρζε αναφέρει πως αν επαληθευθούν οι προβλέψεις των ελβετικών μοντέλων θα πρόκειται για κάτι που δεν θυμάται «να έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη».

“Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα σε αυτό που δείχνει να μετατρέπεται σε μεγάλη πλημμύρα στη Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα. Όλα τα μοντέλα κάνουν πρόβλεψη για πολύ υψηλή ποσότητα νερού την Τρίτη. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάσει στα 500mm μέσα σε 48 ώρες”, αναφέρει σε μια από τις αναρτήσεις του ο Γάλλος μετεωρολόγος.

All eyes are now on what could potentially be a Major flooding event for the Decentralized Administration of Thessaly and Central Greece. All models suggest very high rain totals through Thursday. Some areas could get up to 500 mm of rain in just 48 hours.

