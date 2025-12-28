Βίντεο: Αλέξης Σφαέλος

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/12, στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τα 100 km/h.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με 108 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Στην παραθαλάσσια περιοχή της Κρήνης στον Δήμο Καλαμαριάς, οι ισχυροί βοριάδες έχουν προκαλέσει μεγάλη θαλασσοταραχή, όπως φαίνεται και από τα ακόλουθα βίντεο της «Ζούγκλας»:

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το voria.gr, η Πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πυλαίας Χορτιάτη, Θέρμης και Λαγκαδά για πτώσεις δέντρων, αλλά και για να σηκώσουν αντικείμενα που είτε εμπόδιζαν, είτε ήταν επικίνδυνα.

Στην οδό Βασ. Ηρακλείου, δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο, ενώ σε αρκετά άλλα σημεία προκλήθηκαν μικρές ζημιές.