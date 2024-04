Η αυστραλιανή αστυνομία λέει ότι η επίθεση με μαχαίρι σε ναό στο Σίδνεϊ ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία πυροδοτήθηκε από θρησκευτικό εξτρεμισμό.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένου του ιερέα Mar Mari Emmanuel της εκκλησίας Assyrian Christ The Good Shepherd, όταν ο άνδρας έπεσε πάνω του κρατώντας μαχαίρι κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας που μεταδιδόταν ζωντανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το περιστατικό στο δυτικό προάστιο του Σίδνεϊ, Wakeley, πυροδότησε συγκρούσεις έξω από την εκκλησία μεταξύ της αστυνομίας και ενός εξαγριωμένου πλήθους πιστών που απαιτούσε να τους παραδοθεί ο δράστης.

🚨NSW Police are being belted with bricks, stones and other projectiles from the 5000+ angry mob of Christian men demanding that the assailant responsible for the stabbing of #Bishop Mari Mari is handed over to face crowd justice.

Western Sydney is rising. pic.twitter.com/lORXgSNXp4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Aussie Cossack (@aussiecossack) April 15, 2024