Yπεγράφη σήμερα από την ελληνική πλευρά, δύο 24ωρα πριν τη λήξη ισχύος της την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024, η Επιστολή Προσφοράς και Αποδοχής (LOA: Letter of Offer & Acceptance) για την προμήθεια των 20 συμβατικής από-προσγείωσης (CTOL: Conventional Take Off and Landing) διακλαδικών μαχητικών κρούσης (JSF: Joint Strike Fighter) F-35A Lightning II και συναφούς εξοπλισμού. Στη συνέχεια η LOA θα αποσταλεί στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές για τα περαιτέρω.

Η υπογραφή της LOA γίνεται από την ελληνική πλευρά περίπου δύο χρόνια μετά την αποστολή στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές (LOR for LOA), δηλαδή της ελληνικής επιστολής αιτήματος (LOR: Letter of Request) για Επιστολή Προσφοράς και Αποδοχής (LOA) στις 15 Ιουλίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η ύψους 3,7 δις δολαρίων προμήθεια, χωρίς τις κρατήσεις 6,144% υπέρ κεντρικής κυβέρνησης, φορέων αυτής και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ), θα υλοποιηθεί μέσω διακρατικής σύμβασης (FMS: Foreign Military Sales: στρατιωτικές πωλήσεις εξωτερικού) με τις ΗΠΑ. Η Πολεμική Αεροπορία πρόκειται να προμηθευτεί μαχητικά της έκδοσης Block 4, η οποία, όπως έγινε γνωστό από δηλώσεις, τον Απρίλιο του 2024, του διευθυντή του Διακλαδικού Γραφείου Προγράμματος (JPO: Joint Program Office), θα επανακαθορισθεί λόγω των υφιστάμενων προβλημάτων της αλυσίδας εφοδιασμού, των δοκιμών και των μεταβαλλόμενων επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Η προμήθεια περιλαμβάνει:

-20 μαχητικά F-35A Lightning II

-21 αεροκινητήρες τύπου F135 (20 επί των μαχητικών και ένας εφεδρικός) ή άλλου τύπου που θα έχει όμως ολοκληρωθεί στο αεροσκάφος κατά την έναρξη των παραδόσεων των ελληνικών αεροσκαφών,

-εξοπλισμό υποστήριξης για την εκτέλεση αποστολών αέρος – αέρος και αέρος – εδάφους σε διαμόρφωση χαμηλής παρατηρησιμότητας (εσωτερική μεταφορά όπλων) και εξωτερική μεταφορά όπλων

-εξοπλισμό εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων πλήρων εξομοιωτών αποστολής πτήσης (FMS) και

-λοιπά υλικά, υπηρεσίες εκπαίδευσης για ιπτάμενους και τεχνικούς, και

-εξοπλισμό, υλικά και υπηρεσίες υποστήριξης για την εξαετία (2028 – 2033) που θα διαρκέσουν οι παραδόσεις των ελληνικών μαχητικών. Συγκεκριμένα, ο επιθυμητός ρυθμός παραδόσεων για την ελληνική πλευρά, για τα -πρώτα τέσσερα έτη ανέρχεται σε τέσσερα μαχητικά ετησίως, ενώ για τα υπόλοιπα δύο έτη σε δύο μαχητικά ετησίως

Από το συνολικό κόστος των 3,7 δις δολαρίων (3.416.444.821 ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία), τα 3 δις δολάρια (2.770.359.498 ευρώ) αποτελούν το κόστος των μαχητικών και του εξοπλισμού, ενώ τα 700 εκατ. δολάρια (646.464.933 ευρώ) την υποστήριξη αυτών.