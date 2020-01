Πώς να συνδυάσετε την εφετινή σεζόν το αγαπημένο σας ζιβάγκο

Υπήρξε μία περίοδος που τα ζιβάγκο θεωρούνταν ξεπερασμένα, τώρα όμως είναι must have κομμάτι του χειμώνα και το key item για να δημιουργήσουμε cosy looks.

Δίνει στυλ, είναι πολύ κομψό, φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ, στην πόλη, στο γραφείο αλλά και στις εκδρομές, μας κρατάει ζεστές και εφέτος μας εκπλήσσει, αφού το βλέπουμε να φοριέται- εκτός από τους κλασικούς τρόπους- και μέσα από πουκάμισα και φορέματα…

