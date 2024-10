Αεροπλάνο που αναχώρησε από το αεροδρόμιο Χίθροου με προορισμό το Δουβλίνο επέστρεψε πίσω λόγω σοβαρής βλάβης μετά την απογείωση του. Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη της πτήσης το αεροσκάφος υπέστη βλάβη στον αριστερό κινητήρα.

Το αεροπλάνο επέστρεψε στο Χίθροου και προσγειώθηκε με ασφάλεια σε ξεχωριστό διάδρομο προσγείωσης.

🚨 Emergency Return 🚨

Approximately 20 minutes ago, Aer Lingus flight #EI179 / #EIN179 from Heathrow to Dublin returned to Heathrow Airport after Squawking 7700, indicating a General Emergency.

According to a passenger onboard (@adamkanee) “The aircraft suffered a Left engine… pic.twitter.com/dXsT7uvc5N

— Shauns_Aviation🇮🇪✈️ (@Shauns_Aviation) October 7, 2024