Εκτός λειτουργίας τέθηκαν τα δύο κύρια αεροδρόμια της Συρίας, αυτό της πρωτεύουσας Δαμασκού και εκείνο της βόρειας πόλης του Χαλεπίου, έπειτα από ισραηλινές επιδρομές που εξαπολύθηκαν σήμερα, Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, με στόχο τα δύο αυτά αεροδρόμια, μετέδωσαν συριακά μέσα ενημέρωσης.

Οι «ταυτόχρονες» αεροπορικές επιδρομές «κατέστρεψαν τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης των δύο αεροδρομίων, θέτοντάς τα εκτός λειτουργίας», τόνισε μια συριακή στρατιωτική πηγή σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 – 𝗦𝗬𝗥𝗜𝗔

Israel strikes Damascus and Aleppo Airports.

Damascus and Aleppo airports reportedly out of service following Israeli strikes.#IsraelPalestineWar #Israel #IsraelPalestineConflict #Gaza#IsrealUnderAttack #طوفان_الاقصى_ pic.twitter.com/y6HvrIZgA6

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— NVN (@NowVideoNetwork) October 12, 2023