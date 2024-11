Ένα μικρό τζετ έπεσε πάνω σε ένα όχημα την Τρίτη 5/11, αμέσως μετά την απογείωσή του από ένα προαστιακό αεροδρόμιο του Φοίνιξ της Αριζόνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ατόμων, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Όπως αναφέρει το CBS, το αεροπλάνο συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Falcon Field στη Mesa, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A small jet crash near a suburban Phoenix airport has claimed five lives. Shortly after takeoff, the aircraft collided with a vehicle outside the airport grounds, resulting in a large fire visible on nearby roads. The #FAA is currently investigating the cause of the accident. pic.twitter.com/CICyWArgng

— Virgin Media News (@VirginMediaNews) November 6, 2024