Εκατομμύρια άνθρωποι σε περιοχές της Ουαλίας και της νοτιοδυτικής Αγγλίας έχουν κληθεί να μείνουν στο σπίτι καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα, καθώς η καταιγίδα Darragh φέρνει ανέμους με ριπές έως και 146 χλμ την ώρα.

Το υπουργικό συμβούλιο εξέδωσε έκτακτη ειδοποίηση στις 6.45 μ.μ. της Παρασκευής σε 3 εκατομμύρια ανθρώπους στις περιοχές που «καλύπτονται» από τη σπάνια κόκκινη προειδοποίηση του Μετεωρολογικού Γραφείου.

Το σύστημα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης έστειλε μήνυμα σε κάθε συμβατό κινητό τηλέφωνο στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν, το οποίο περιείχε πληροφορίες σχετικά με την κόκκινη προειδοποίηση και οδηγίες για το πώς να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι το Σάββατο.

«Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν συντρίμμια, πτώση δέντρων και μεγάλα κύματα γύρω από τις παράκτιες περιοχές, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη ζωή. Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους αν μπορείτε. Δεν είναι ασφαλές να οδηγείτε υπό αυτές τις συνθήκες» γράφει το μήνυμα.

Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτροδότηση στη νοτιοδυτική Αγγλία, τη νότια Ουαλία και τα Δυτικά Μίντλαντς λόγω της καταιγίδας Darragh.

Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στη νότια Ουαλία.

Η αναμέτρηση της Premier League μεταξύ της Έβερτον και της Λίβερπουλ αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ανέφερε (7/12) η Έβερτον σε ανάρτησή της στο Χ.

Today’s Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.

Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs

— Everton (@Everton) December 7, 2024