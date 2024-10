Τουλάχιστον 12 φοιτητές σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν σήμερα στην Αίγυπτο μετά την ανατροπή λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας.

🚨🇪🇬 BUS CRASH IN EGYPT KILLS 12 UNIVERSITY STUDENTS, INJURES 33

A bus carrying students from Galala University crashed on a highway in northeastern Egypt, killing 12 and injuring 33, according to the health ministry.

