Ο Αϊτινός μεταβατικός πρωθυπουργός Γκάρι Κονίλ χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα χθες Δευτέρα από συνοικία της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς όπου άνοιξαν πυρ μέλη συμμορίας, κι είναι σώος, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην κυβέρνησή του.

Ο επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης ολοκλήρωνε επίσκεψη στο πανεπιστημιακό γενικό κρατικό νοσοκομείο, το μεγαλύτερο της χώρας, όταν ακούστηκαν πυρά αυτομάτων όπλων στον τομέα, εξήγησε η κυβερνητική πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σε βίντεο που αναμετέδωσαν ΜΜΕ της Αϊτής, διακρίνονται αστυνομικοί που τρέχουν να καλυφθούν καθώς ακούγονται εκκωφαντικές εκπυρσοκροτήσεις.

#Haiti– Shooting at General Hospital: Garry Conille and Kenyan Soldiers Trapped in Place

Port-au-Prince, July 29, 2024 – Prime Minister Garry Conille made a surprise visit to the General Hospital this afternoon, but the event was marred by an unexpected shooting.

According to… pic.twitter.com/GesvHCRyAY

— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) July 29, 2024