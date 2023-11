Σε εξέλιξη βρίσκεται η «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας.

«Η ακριβής και στοχευμένη επιχείρησή μας εναντίον της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι θερμοκοιτίδες, βρεφική τροφή και ιατρικά εφόδια, τα οποία έφεραν άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από το Ισραήλ, έφθασαν επιτυχώς στο νοσοκομείο», ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Israeli forces begin ‘precise and targeted’ operation against Hamas in Gaza’s al-Shifa hospital https://t.co/i0OVxM1uNN

— i newspaper (@theipaper) November 15, 2023