Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου ότι δυνάμεις του διεξάγουν «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» εναντίον μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Δρ. Μουνίρ Αμπού αλ Ρις, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ ότι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο δυτικό τμήμα του κτηριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου.

«Ακούγονται μεγάλες εκρήξεις» στον τομέα όπου βρίσκονται, και «μέσα στο νοσοκομείο», είπε ο Δρ. Μουνίρ Αμπού αλ Ρις.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Ασράφ αλ Κίντρα δήλωσε στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο αργότερα πως «ο στρατός κατοχής βρίσκεται στο υπόγειο, ψάχνει το υπόγειο», προσθέτοντας ότι ισραηλινοί στρατιωτικοί «πυροβολούν και χρησιμοποιούν εκρηκτικά».

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ζακούτ, διευθυντή των νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας, αρχικά ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στα χειρουργεία.

Ασθενείς καταλήφθηκαν από πανικό, είπε ο Δρ. Αλ Ρις.

Νωρίτερα, ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανακοίνωνε πως άρχισε επιχείρηση στο Αλ Σίφα, στο οποίο βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι, καθώς, σύμφωνα με αυτόν ,όπως και με εκπρόσωπο της αμερικανικής προεδρίας, εκεί βρίσκεται η «στρατηγική» εγκατάσταση της Χαμάς.

Μέλη του «διεξάγουν στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας εναντίον της Χαμάς σε συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Αλ Σίφα», ανέφερε ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X (του πρώην Twitter), συνταγμένο στα αγγλικά.

Στις ομάδες που διεξάγουν την επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται μέλη «του ιατρικού σώματος» και «αραβόφωνοι» στρατιωτικοί, ενώ έγινε «ειδική εκπαίδευση» προκειμένου να «προετοιμαστούν για αυτό το περίπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον» με «την πρόθεση να μην πάθουν κακό άμαχοι», που «χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες ασπίδες».

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε «όλοι» οι μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος οι οποίοι, κατ’ αυτόν, βρίσκονται «μέσα» στο νοσοκομείο, να «παραδοθούν».

Δεν έχει δοθεί καμιά διευκρίνιση για το ποιος συγκεκριμένα ήταν ο στόχος της εφόδου.

Ο Δρ. Αλ Ρις είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «τεθωρακισμένα» και «ειδικές δυνάμεις» του Ισραήλ μπήκαν στο συγκρότημα του Αλ Σίφα και απηύθυνε έκκληση στον ΟΗΕ και στη διεθνή κοινότητα να παρέμβουν «αμέσως» για να τερματιστεί η επιχείρηση.

Χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, τραυματίες, μέλη του υγειονομικού στρατού κι εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται από την 7η Οκτωβρίου, είναι στοιβαγμένοι στο κτηριακό συγκρότημα του Αλ Σίφα, που είναι περικυκλωμένο «απ’ όλες τις πλευρές» από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τη Χαμάς. Κατά τον διευθυντή του νοσοκομείου, «179 πτώματα» θάφτηκαν χθες Τρίτη (14/11) σε ομαδικό τάφο.

«Υπάρχουν διασκορπισμένα πτώματα στους διαδρόμους του νοσοκομείου και οι θάλαμοι-ψυγεία των νεκροτομείων δεν τροφοδοτούνται πλέον» με ηλεκτρικό ρεύμα, είπε ο Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το Υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ειδοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο, στο επίκεντρο των εχθροπραξιών με μαχητές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

Η Χαμάς επιρρίπτει ευθύνες και στον Μπάιντεν

«Η κατοχή (σ.σ. με αυτόν τον όρο αναφέρεται η Χαμάς στο Ισραήλ) και ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την επίθεση στο ιατρικό συγκρότημα Αλ Σίφα», τόνισε εξάλλου η Χαμάς σε ανακοίνωσή της στα αραβικά.

Νωρίτερα, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα προειδοποιούσε εναντίον πιθανής «σφαγής» στη δομή υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως στο Αλ Σίφα είναι κρυμμένες στρατηγικές υποδομές της Χαμάς και ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό σαν «ανθρώπινη ασπίδα», κάτι που διαψεύδει το κίνημα.

Υπερθεματίζοντας, ο Λευκός Οίκος ανέφερε χθες Τρίτη ότι η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ- άλλο κίνημα- έχουν εγκαταστήσει «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

«Η υιοθέτηση από τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο του ψευδούς αφηγήματος της κατοχής κατά το οποίο η αντίσταση χρησιμοποιεί το ιατρικό συγκρότημα Αλ Σίφα για στρατιωτικούς σκοπούς δίνει πράσινο φως στην ισραηλινή κατοχή για να διαπράξει νέες βάρβαρες σφαγές στα νοσοκομεία, με σκοπό να καταστρέψει το σύστημα υγείας της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της συνταγμένη στα αγγλικά η Χαμάς, που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν ως «τρομοκρατική» οργάνωση.

Μετά την έναρξη της επιχείρησης, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας δήλωσε πως «δεν υποστηρίζουμε το να χτυπηθεί νοσοκομείο από τον αέρα και δε θέλουμε να δούμε (να διεξάγεται) μάχη μέσα σ’ ένα νοσοκομείο όπου αθώοι άνθρωποι, αβοήθητοι άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι, που προσπαθούν να λάβουν την ιατρική περίθαλψη που έχουν ανάγκη, θα βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών». Τονίζοντας πως «δε θα σχολιάσουμε λεπτομερώς ισραηλινή επιχείρηση σε εξέλιξη», συμπλήρωσε ότι «όπως έχουμε πει ήδη, τα νοσοκομεία και οι ασθενείς πρέπει να προστατεύονται», επαναλαμβάνοντας αντίστοιχη φράση του προέδρου Μπάιντεν προ ημερών.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η συνεχιζόμενη χρήση του νοσοκομείου Αλ Σίφα για στρατιωτικούς σκοπούς τερματίζει την προστασία του δυνάμει του διεθνούς δικαίου», ανέφερε χθες βράδυ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί, λίγο πριν από την έφοδο.

Πανομοιότυπη διατύπωση συμπεριλήφθηκε στο ανακοινωθέν για την επιχείρηση, που διεξάγεται «βάσει πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και λόγω επιχειρησιακής αναγκαιότητας».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Χαγκαρί ο στρατός «ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές της Γάζας πως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες μέσα στο νοσοκομείο έπρεπε να σταματήσουν μέσα σε 12 ώρες» αλλά «δυστυχώς αυτό δεν έγινε».

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσαν στο ισραηλινό έδαφος μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου, με απολογισμό κάπου 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους. Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας. Με τον πόλεμο πλέον να διανύει την 40ή ημέρα του, στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 11.320 άνθρωποι, επίσης στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους 4.650 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς.