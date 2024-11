Δύο διαφορετικές εκδοχές παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων με τραυματίες και συλλήψεις στην ολλανδική πρωτεύουσα, μετά από τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Άγιαξ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η αρχική είδηση σε πολλά ισραηλινά και ολλανδικά μέσα ενημέρωσης κάνει λόγο για «ενέδρα» ατόμων, κυρίως μουσουλμάνων, στους οπαδούς της ισραηλινής ομάδας με αποτέλεσμα τα σοβαρά επεισόδια που άφησαν πίσω τους πέντε τραυματίες. Οι ολλανδικές αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 60 συλλήψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πέντε τραυματίες νοσηλεύτηκαν και οι υπόλοιποι Ισραηλινοί φίλαθλοι «φυγαδεύτηκαν» από την Ολλανδία με πτήσεις (της γραμμής και όχι έκτακτες, όπως αρχικά είχε υποσχεθεί η ισραηλινή κυβέρνηση) συνοδευόμενοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τα ξενοδοχεία τους ως το αεροδρόμιο.

Την Παρασκευή 8/11, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια ξεκάθαρα επικοινωνιακή κίνηση ανακοίνωσε ότι διέταξε ομάδα διασωστών να μεταβεί στο Άμστερνταμ για να φέρει πίσω στην χώρα τους οπαδούς της Μακάμπι, ωστόσο το απόγευμα της ίδια μέρας, η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή δεν θα προχωρήσει και οι Ισραηλινοί θα επιστρέψουν με εμπορικές πτήσεις στην πατρίδα τους.

«Αποφασίστηκε ότι δεν είναι απαραίτητο να στείλουμε επαγγελματική ομάδα διάσωσης στην Ολλανδία» αναφέρει το πρωθυπουργικό γραφείο, ενώ ο στρατός με τη σειρά του ανακοίνωσε «σε συνεννόηση με την πολιτική εξουσία δεν θα μεταβεί αντιπροσωπεία του IDF στο Άμστερνταμ». Ο IDF, παράλληλα, ανακοίνωσε ότι απαγορεύει σε όλα τα μέλη του να επισκεφθούν την Ολλανδία μέχρι νεωτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα επεισόδια πήραν γρήγορα διεθνείς διαστάσεις, καθώς το Τελ Αβίβ έσπευσε να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά τα έκτροπα και να μιλήσει για εικόνες αντισημιτισμού στην Ευρώπη, ενώ η πρεσβεία του Ισραήλ στη Χάγη έφτασε στο σημείο να μιλά για «αντισημιτικό» πογκρόμ εναντίον των φιλάθλων της Μακάμπι και κάνει συγκρίσεις με την «Νύχτα των Κρυστάλλων» (Kristallnacht – 1938) στην ναζιστική Γερμανία. Μάλιστα τα επεισόδια συνέβησαν την παραμονή της επετείου της.

Οι ισραηλινοί καταγγέλλουν ότι οργανωμένες ομάδες αραβόφωνων με παλαιστινιακές σημαίες, είχαν διασκορπιστεί στους δρόμους της πόλης, απαιτώντας από όσους σταματούσαν την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου για να αποδείξουν ότι δεν είναι Ισραηλινοί. Και ότι πολλοί Ισραηλινοί τουρίστες αναγκάστηκαν να κρυφτούν στα δωμάτια των ξενοδοχείων τους για να γλιτώσουν από τις ομάδες που διεξήγαγαν τα βίαια επεισόδια.

The Israeli military has said it is preparing to deploy an immediate rescue mission following “a very violent incident” targeting Israeli citizens in Amsterdam.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The incident has reportedly been linked to a football match where Ajax Amsterdam defeated Maccabi Tel Aviv. pic.twitter.com/Eo4hFyJqxx

— Sky News (@SkyNews) November 8, 2024