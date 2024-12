Ανταλλαγές πυρών με αυτόματα όπλα καταγράφτηκαν το βράδυ της Πέμπτης (5/12) ανάμεσα σε μέλη ενόπλων οργανώσεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στην Τζενίν, έπειτα από την αρπαγή οχημάτων της Αρχής, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.

Οι ανταλλαγές πυρών, που ήταν σφοδρά περί τις 21:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ξέσπασαν αφού μέλη των δυνάμεων ασφαλείας πήραν θέσεις γύρω από τον καταυλισμό προσφύγων, προπύργιο παρατάξεων που διεξάγουν ένοπλο αγώνα εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο αυτόν.

