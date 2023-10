Ένα πρωτοφανές ξέσπασμα κατά των Εβραίων, πραγματοποίησε ο Σουλεϊμάν Σεζέν, στο τοπικό συμβούλιο στην περιοχή Atakum της επαρχίας της Σαμψούντας. Ο εκπρόσωπος του κυβερνητικού κόμματος AKP, πρόεδρος του οποίου είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ στην ομιλία του, για την επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα κάνοντας ευθείες αναφορές στον Αδόλφο Χίτλερ κι επαναλαμβάνοντας πολλά από τα λεγόμενα του Γερμανού δικτάτορα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «θυμήθηκε τον Αδόλφο Χίτλερ και προσευχήθηκε να έχει η ψυχή του το έλεος του Θεού» επειδή… σκότωσε Εβραίους!

Μάλιστα ανέφερε και τα λόγια του Χίτλερ που έλεγε ότι: «Θα είμαι καταραμένος για κάθε Εβραίο που δεν σκότωσα»!

“I remember Hitler and pray for God’s mercy on him” Turkish MP prayed for Hitler because he killed Jews

A ruling party member of the local council in Turkey’s province of Samsun said in a council meeting that he “remembered Adolf Hitler and prayed for God’s mercy on him” for his… pic.twitter.com/JtOjTpPxwp

— NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2023