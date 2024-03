Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές καθώς ο ISIS απειλεί για τρομοκρατικό χτύπημα στο ντέρμπι της Bundesliga μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Deutsche Welle και άλλα γερμανικά ΜΜΕ, η αστυνομία του Μονάχου έχει αυξήσει τα αστυνομικά μέτρα αναπτύσσοντας περισσότερους αστυνομικούς απ’ ό,τι συνήθως στην Allianz Arena ενόψει του σαββατιάτικου (30/3, 19.30) αγώνα της Μπάγερν με την Ντόρτμουντ. Ο συναγερμός σήμανε μετά από εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media την Παρασκευή (29/3) και δείχνουν έναν στόχο να σημαδεύει τον κόσμο που βρίσκεται περιμετρικά του γηπέδου.

JUST IN: Police in Munich are increasing their presence at a Bayern Munich and Borussia Dortmund match after receiving a tip-off about a terror threat.

