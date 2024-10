Ο Βρετανός μουσικός Λίαμ Πέιν, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, βρήκε τον θάνατο σε ηλικία 31 ετών στην Αργεντινή, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση του Μπουένος Άιρες.

«Ο Λίαμ Τζέιμς Πέιν, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, πέθανε σήμερα αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου» στη συνοικία Παλέρμο του Μπουένος Άιρες, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία κλήθηκε στο ξενοδοχείο CasaSur στις 17:04 (τοπική ώρα, 23:04 ώρα Ελλάδος). Ασθενοφόρο έφθασε επτά λεπτά αργότερα, αλλά οι διασώστες διαπίστωσαν απλώς τον θάνατο του Πέιν.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται.

Οι εφημερίδες La Nacion και Clarin αναφέρουν ότι η αστυνομία εκλήθη στο ξενοδοχείο έπειτα από αναφορές για «ταραξία που ήταν πιθανότατα υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ».

