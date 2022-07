Θετικός στην Covid-19 για δεύτερη φορά o Τζο Μπάιντεν – Αισθανεται καλά αναφέρει ο Λευκός Οίκος

Σε καραντίνα τίθεται εκ νέου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ο οποίος βρέθηκε θετικός στην Covid-19 για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τζο Μπάιντεν επανεξετάστηκε και βγήκε εκ νέου θετικός σήμερα το πρωί χωρίς ωστόσο να αισθάνεται συμπτώματα ενώ θα επιστρέψει σε περιορισμό για να προστατέψει το περιβάλλον του, ανακοίνωσε ο προσωπικός του γιατρός Δρ Κέβιν Ο΄Κόνορ, σε επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN