Αναγκαστική υποχώρηση σήμανε η κινεζική ηγεσία

H χαλάρωση των περιορισμών του Covid-19 στην Κίνα προχωρά με γοργούς ρυθμούς, καθώς το Πεκίνο απομακρύνει τα περίπτερα (Covid Booth) όπου διεξάγονταν μαζικά τα test κορωνοϊού - με τους κατοίκους του να επευφημούν το γεγονός - και την Σεντζέν να ακολουθεί την πολιτική άλλων κινεζικών πόλεων ανακοινώνοντας ότι δεν θα απαιτούσε από τους πολίτες πλέον αρνητικό αποτέλεσμα τεστ SARS-CoV-2 για τις μετακινήσεις τους.

Παρόλα τα καθημερινά περιστατικά, πόλεις της Κίνας λαμβάνουν μέτρα για να χαλαρώσουν τα πρωτόκολλα καραντίνας και να μειώσουν τα μαζικά test, σύμφωνα με δημοσίευμα των Reuters, καθώς η Κίνα προσπαθεί να καταστήσει την πολιτική της για μηδενικό Covid πιο στοχευμένη εν μέσω οικονομικής επιβάρυνσης και απογοήτευσης του κοινού που έχει προκαλέσει τεράστιο κύμα οργής.

Τρία χρόνια μετά την πανδημία, η Κίνα είχε μια ακραία πολιτική παγκοσμίως σχετικά με την αντιμετώπιση Covid-19 δείχνοντας μηδενική ανοχή και επιβάλλοντας μαζικά και αυστηρά lockdown, με το επιχείρημα ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα για να σωθούν ζωές και να αποφευχθεί η συντριβή του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Η Κίνα άρχισε να τροποποιεί την προσέγγισή της τον Νοέμβριο, προτρέποντας τα lockdown στις πόλεις να γίνουν πιο στοχευμένα οδηγώντας ωστόσο σε περισσότερη σύγχυση και ακόμη πιο αυστηρά lockdown. Η σταγόνα που ξεχείλισε για τους κινέζους πολίτες, ήταν μια φονική πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην μακρινή δυτική πόλη Ουρούμτσι πυροδότησε δεκάδες διαμαρτυρίες καθώς ο θάνατος των πολιτών αποδόθηκε στους αυστηρούς περιορισμούς του Covid-19 στην ηπειρωτική Κίνα από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο Πρόεδρος Σι Τζίπινγκ το 2012.

Μείωση των μαζικών test

Σήμερα, η νότια πόλη Σεντζέν ανακοίνωσε ότι δεν θα απαιτεί πλέον από τους πολίτες να εμφανίζουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ Covid-19 για να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να εισέλθουν σε πάρκα, μετά από παρόμοιες κινήσεις από το Τσενγκντού και το Τιαντζίν, μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων της Κίνας.

Πολλοί θάλαμοι όπου διεξάγονται τα test στην κινεζική πρωτεύουσα του Πεκίνου έχουν επίσης κλείσει, καθώς η πόλη σταματά να απαιτεί αρνητικά αποτελέσματα ως προϋπόθεση για την είσοδο σε μέρη όπως τα σούπερ μάρκετ και προετοιμάζεται να το κάνει για το μετρό από τη Δευτέρα, αν και πολλοί άλλοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων γραφείων, εξακολουθούν να έχουν την απαίτηση.

Ένα βίντεο που δείχνει εργάτες στο Πεκίνο να αφαιρούν ένα θάλαμο δοκιμών με γερανό σε ένα φορτηγό έγινε viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή.

«Αυτό έπρεπε να είχε αφαιρεθεί νωρίτερα!», είπε κάποιος. «Εξορισμένο από την ιστορία», είπε ένας άλλος.

Σε κάποια από τα εναπομείναντα περίπτερα, ωστόσο, οι κάτοικοι γκρίνιαζαν για ουρές μιας ώρας λόγω του κλεισίματος των άλλων θαλάμων.

Many Covid-19 testing booths in Beijing have shut, in what could be signs that China's strict pandemic policy is finally easing. pic.twitter.com/Ze3kZ6ZVsg