Αποφασισμένοι να συνεχίσουν οι διαδηλωτές στην Οτάβα - «Εμφανίστηκε» ο πρωθυπουργός του Καναδά

Μπροστά στην αποφασιστικότητα των διαδηλωτών κατά των υγειονομικών περιορισμών, εξαιτίας των οποίων το κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας του Καναδά, Οτάβα, παραμένει αποκλεισμένο εδώ και περισσότερες από δέκα ημέρες, οι επαρχίες της χώρας φαίνεται να προχωρούν σε χαλάρωση των μέτρων για την ανάσχεση της Covid-19.

Στο κέντρο της Οτάβα 400 με 500 φορτηγά εξακολουθούσαν να κρατούν, την Τρίτη, κλειστούς τους δρόμους, με τους οδηγούς να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους κατά της Covid-19, μια κατάσταση «εκτός ελέγχου» για την πόλη, η οποία κήρυξε το περασμένο Σαββατοκύριακο κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, που παρέμεινε σιωπηλός επί πολλές ημέρες, κατήγγειλε τη Δευτέρα τις κινητοποιήσεις δηλώνοντας ότι πρέπει «να σταματήσουν».

«Είμαστε όλοι κουρασμένοι από τους περιορισμούς, από το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες σχεδόν όλες τις ημέρες, αλλά ευθύνη μας ως κυβέρνησης είναι να φροντίσουμε για την υγεία και την ασφάλεια όλων», τόνισε μιλώντας χθες στο Κοινοβούλιο«.

Κάποιες επαρχίες, όμως, ανακοίνωσαν τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων: η Σασκάτσουαν και η Αλμπέρτα κατάργησαν το εμβολιαστικό πάσο εκτιμώντας ότι “τα πλεονεκτήματά του δεν υπερτερούν του κόστους του».

Για πρώτη φορά μετά την υιοθέτηση των μέτρων για την ανάσχεση της εξάπλωσης του στελέχους Όμικρον, το Κεμπέκ ανακοίνωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη χαλάρωσή τους.

Αν και το επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται στην Οτάβα, όλη η χώρα επηρεάζεται από αυτές. Αρχικός στόχος των κινητοποιήσεων των οδηγών φορτηγών ήταν να διαμαρτυρηθούν κατά της υποχρέωσης να διαθέτουν εμβολιαστικό πάσο προκειμένου να περάσουν τα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Γρήγορα οι κινητοποιήσεις μετατράπηκαν σε κίνημα κατά των υγειονομικών μέτρων στο σύνολό τους και κατά της κυβέρνησης.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και εκτός Οτάβα: η γέφυρα Αμπάσαντορ, μια ζωτικής σημασίας εμπορική οδός που συνδέει το Οντάριο με το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, παραμένει κλειστή από τους διαδηλωτές.

Μια κατάσταση που μπορεί να έχει «σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία», αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, όπως προειδοποιούν οι αρχές και επιχειρήσεις. Η γέφυρα αυτή είναι σημαντική τόσο για την αυτοκινητοβιομηχανία όσο και για τα αμερικανικά νοσοκομεία, καθώς από αυτή διέρχονται οι Καναδοί νοσηλευτές που εργάζονται εκεί.

