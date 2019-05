Παρίσι: Διασώστες προσπαθούν να πείσουν έναν άνδρα που σκαρφάλωσε στον Πύργο του Άιφελ να κατεβεί

Διασώστες προσπαθούν να μιλήσουν σε έναν άνδρα που σκαρφάλωσε σήμερα το απόγευμα στον Πύργο του Άιφελ, αφού προηγουμένως χρειάστηκε λόγω του γεγονότος αυτού να εκκενωθούν το εμβληματικό μνημείο και οι πλησιέστεροι δρόμοι.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση έδειχναν έναν ειδικό πυροσβέστη και έναν διασώστη σκαρφαλωμένους στις σιδερένιους δοκούς του πύργου, ύψους 324 μέτρων, ακριβώς κάτω από την υψηλότερη πανοραμική πλατφόρμα του μνημείου, προσπαθώντας να πείσουν τον άγνωστο άνδρα να παραδοθεί.

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή και ότι ένας διαπραγματευτής είναι παρών. Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV μετέδωσε ότι ο άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους πλησιέστερους δρόμους στον Πύργο του Άιφελ καθώς πολύς κόσμος στεκόταν και παρακολουθούσε την επικίνδυνη επιχείρηση που άρχισε το απόγευμα.

Ο πύργος που κατασκευάστηκε μεταξύ 1887 και 1889 και το ύψος του ισοδυναμεί με ένα κτήριο 81 ορόφων θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης.

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.