Ενδείξεις εκτόνωσης με τη διαμεσολάβηση Λουκασένκο

Για ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης στη Ρωσία κάνει λόγο το πρακτορείο Ria Novosti, καθώς μεταδίδει ότι ο ηγέτης της Wagner, Πριγκόζιν, αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, να σταματήσει την επέλαση της μισθοφορικής στρατιωτικής οργάνωσης στη Ρωσία και να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ria Novosti, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή έτσι ώστε να σταματήσει η ανταρσία της Wagner. Συγκεκριμένα, μεταδόθηκε ότι μετά από επικοινωνία που είχε με τον Λευκορώσο πρόεδρο, ο Γεβγέν Πριγκόζιν αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε να σταματήσει το κίνημα της μισθοφορικής στρατιωτικής ομάδας Wagner, της οποίας ηγείται.

Belarusian president held talks with Prigozhin today.



Lukashenko says that Prigozhin has agreed to "stop the movement of armed persons on the territory of Russia and to take further steps to deescalate" pic.twitter.com/6u2Tl9DkKT