Φρίκη στην Ουκρανία: Άφησε τα παιδιά της να λιμοκτονούν και να ζουν μέσα στη βρόμα

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι μία μητέρα στην Ουκρανία είχε τα παιδιά της, ηλικίας 2 και 4 ετών, σε σπίτι-κολαστήριο το οποίο ήταν γεμάτο κατσαρίδες και βρόμα.

Η μητέρα τους τα ανάγκαζε να τρώνε αδέσποτα σκυλιά και να ζουν σε άθλιες συνθήκες. Η παραμελημένη Masha και ο 2 ετών αδελφός της βρέθηκαν μέσα σε σωρούς από σκουπίδια και απομακρύνθηκαν από την οικία με τη βοήθεια της αστυνομίας.

Η μητέρα τους, η 30χρονη Lilia Granenko, τα τάιζε με αδέσποτα σκυλιά που έβρισκε στην περιοχή. Τα παιδιά ήταν πολύ αδύνατα και λιμοκτονούσαν.

Children aged four and two 'who were made to eat stray dogs by their mother' are rescued from filth-strewn house https://t.co/88fz7IhQAC