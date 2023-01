Γελοιότητες με selfie μπροστά στο φέρετρο του Πελέ από τον πρόεδρο της FIFA και την κόρη του «βασιλιά»

Σάλο έχει προκαλέσει η απρέπεια του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο όποιος τράβηξε σέλφι πάνω από το φέρετρο του Πελέ.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την σύντομη συνομιλία του με την σύζυγο και τον γιο του θρύλου του ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της FIFA έβγαλε το κινητό του και τράβηξε φωτογραφία τον εαυτό του πάνω από το φέρετρο. Όπως φαίνεται από τα πλάνα που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν τράβηξε μόνο μια σέλφι αλλά φωτογραφιζόταν χαμογελαστός με όσους του το ζήτησαν.

THIS GUY’S A KNOB👎😢@FIFAcom boss #Infantino appears to take a SELFIE near #Pele open casket https://t.co/4ZBliOVnog via @MailOnline