Γερμανία: Έκλεισαν διάδρομοι στο αεροδρόμιο του Βερολίνου-Βρανδεμβούργου από ακτιβιστές

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου-Βρανδεμβούργου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έκλεισε την πρόσβαση στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης πολλών ατόμων, ενώ μια οργάνωση για το κλίμα ανέφερε ότι ακτιβιστές της κόλλησαν τα χέρια τους στην άσφαλτο των διαδρόμων.

Οι ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Last Generation κάλεσαν τον κόσμο να σταματήσει να ταξιδεύει αεροπορικώς και την κυβέρνηση να σταματήσει να επιδοτεί τις αερομεταφορές, ανέφερε η οργάνωση.

«Σε μια περιοχή του αεροδρομίου που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο κοινό, συναντήσαμε πολλούς ανθρώπους που είχαν προηγουμένως αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κάποιοι είχαν κολλήσει τα χέρια τους εκεί», ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου με ανάρτηση στο twitter.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου είπε ότι η αστυνομία συνέλαβε τους ακτιβιστές, αλλά οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης παρέμειναν κλειστοί προκειμένου το προσωπικό να κάνει ελέγχους και να εξασφαλίσει ότι δεν βρίσκονται εκεί επιπλέον άτομα. Ο εκπρόσωπος δεν μπόρεσε να διευκρινίσει πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν.

