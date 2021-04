Η θρησκευτική γιορτή που κατέληξε σε εφιάλτη

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και περίπου 150 τραυματίστηκαν σε μια θρησκευτική γιορτή στην οποία παρευρέθησαν δεκάδες χιλιάδες υπερ-Ορθόδοξοι Εβραίοι στο βόρειο Ισραήλ την Παρασκευή. Πρόκειται για μία από τις πιο θανατηφόρες τραγωδίες με θύματα αμάχους στην ιστορία της χώρας.

Η τραγωδία ξεκίνησε όταν κάποιοι άνθρωποι γλίστρησαν από μια κερκίδα και έπεσαν πάνω σε άλλους, οι οποίοι νόμισαν πως δέχθηκαν επίθεση και στο σημείο επικράτησε πανικός. Λίγα λεπτά μετά, η εξέδρα υποχώρησε και οι άνθρωποι «έλιωσαν» ο ένας τον άλλον.

Το ποδοπάτημα είχε θύματα και παιδιά, σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους. «Δυστυχώς, βρήκαμε και μικρά παιδιά ποδοπατημένα, και τα υποβάλαμε άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Καταφέραμε να σώσουμε μερικά από αυτά» δήλωσε στο ραδιόφωνο ο επικεφαλής μιας εθελοντικής υπηρεσίας μεταφοράς ασθενών.

Αρχικά το κέντρο άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, ο αντίστοιχος Ερυθρός Σταυρός στο Ισραήλ) είχε κάνει λόγο περί κατάρρευσης κερκίδων στον χώρο. «Νομίζαμε πως ήταν συναγερμός για βόμβα, ότι εντοπίστηκε ύποπτο δέμα. Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν αυτό εδώ. Η αγαλλίαση έγινε θρήνος, το λαμπερό φως έγινε βαθύ σκοτάδι» είπε ένας από τους προσκυνητές, ο Ιτζχάκ, σε ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η ακριβής αιτία της τραγωδίας δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά μάρτυρες δήλωσαν ότι οι άνθρωποι έπαθαν ασφυξία ή ποδοπατήθηκαν σε ένα στενό πέρασμα ενώ προσπαθούσαν να βγουν.

Παιδιά χωρίστηκαν από τους γονείς τους μέσα στη σύγχυση. Ένας διασώστης έκτακτης ανάγκης είπε στο κανάλι 12: «Υπάρχουν περισσότερα από 30 παιδιά εδώ τώρα ... των οποίων οι μητέρες και οι πατέρες δεν απαντούν στο τηλέφωνο».

Ένας από τους τραυματίες, ο Avraham Leibe, είπε στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan ότι το ποδοπάτημα των ανθρώπων που προσπαθούσαν να κατεβούν στο βουνό προκάλεσε ένα πανικό σε μια ολισθηρή μεταλλική πλαγιά ακολουθούμενη από σκάλες. «Κανείς δεν κατάφερε να σταματήσει», είπε από ένα νοσοκομειακό κρεβάτι ο τραυματίας. «Είδα να πέφτουν, ο ένας μετά τον άλλο».

Οι αρχικές αναφορές και μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα οδοφράγματα της αστυνομίας εμπόδισαν τους ανθρώπους από το να βγουν γρήγορα έξω.

