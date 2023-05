Η Μπολόνια στο έλεος της τελευταίας κακοκαιρίας - Απίστευτες εικόνες από τις πλημμύρες

Viral έχουν γίνει τα τελευταία 24ωρα βίντεο από περιοχές της Ιταλίας, και συγκεκριμένα της Μπολόνια, που επλήγησαν από το φονικό κύμα κακοκαιρίας.

Τεράστιο είναι το μέγεθος της καταστροφής από τις πλημμύρες στην βόρεια Ιταλία, με χιλιάδες Ιταλούς πολίτες να βρίσκονται σε απόγνωση που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχασαν την ζωή τους δεκαπέντε άνθρωποι και μέχρι τώρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εξαιτίας των καταστροφών, πάνω από τριάντα έξι χιλιάδες άνθρωποι. Οι υλικές ζημιές, υπολογίζονται σε πέντε δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το ποσό αυτό είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί. Υπενθυμίζεται πως η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την άμεση επισκευή κτηρίων και σχολείων που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές.

Δείτε εικόνες και βίντεο που ανάρτησαν χρήστες στα social media από την κακοκαιρία:

my father's job this week is to help gauge the damage the recent floods in Emilia Romagna caused...

this *used* to be a bridge over river Idice, near Bologna.

climate change is real. it's time the world really comes together and agrees on a plan of action pic.twitter.com/8IFC3By3sc — ashling⁷💜 ⠁⠗⠍⠽ (@lau_ashling) May 23, 2023

Not only NATO can manipulate weather.

Flooding in 🇮🇹, Emilia-Romagna, Bologna.



Due to the flood, the Formula 1 🏎 was canceled. pic.twitter.com/GbE9gSpaD9 — 🛸Mau y su Guau🛸 (@Bebeskype) May 23, 2023

Some footage family near Bologna shared with me. Some of the nearby villages are really struggling with the flood right now. pic.twitter.com/PbolJSGPth — Ron Placone (@RonPlacone) May 19, 2023

Had to turn back because a flood had blocked the road. #Italy #Bologna quite an exhausting drive and deafening to because the road was so bad on the route Google-friggin-maps send me. #EarthShineTour #AlbedoTour Not much fun. pic.twitter.com/nXMNIxWw8H — Earthshine ™ (Roboeconomist nr. 1) (@climatebabes) May 19, 2023