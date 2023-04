Έφθασε στο δικαστήριο του Μανχάταν και παραδόθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ, όπου και παραδόθηκε προτού να οδηγηθεί στο δικαστήριο όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες για την υπόθεση της εξαγοράς της σιωπής της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, το 2016.

Αρχικά θα περάσει από τη διαδικασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων, όχι όμως και από τη γνωστή φωτογραφία που συνηθίζουν να παίρνουν οι αρχές σε όλους όσους κατηγορούνται για κάποιο έγκλημα. Πιθανότατα δεν θα συμβεί αυτό, ακριβώς επειδή είναι πρώην Αμερικανός πρόεδρος.

Ακολούθως θα του παραδώσουν, τον φάκελο των κατηγοριών οι οποίες του απαγγέλλονται με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι φθάνουν σε αριθμό τις 34 κατηγορίρες, για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς.

Στη συνέχεια θα πάει στον 15ο όροφο του κτιρίου ώστε να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να δηλώσει αθώος.

Ο πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε «σουρεαλιστικό» το γεγονός ότι πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή Χουάν Μέρτσαν. Είναι ο πρώτος πρώην ή εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπος με άσκηση ποινικής δίωξης.

Μάλιστα προς το τέλος της διαδρομής, λίγο πριν φτάσει στο δικαστήριο, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Κατευθυνόμενος προς το Κάτω Μανχάταν, το δικαστήριο. Μοιάζει τόσο ΣΟΥΡΕΑΛ – ΟΥΑΟΥ, θα με συλλάβουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει στην Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τράμπ θα δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και θα κάνει δηλώσεις αργότερα, αφού επιστρέψει στη Φλόριντα.

BREAKING: Former US president @realDonaldTrump has arrived at a Manhattan court, to face criminal charges relating to a hush money payment to adult porn star Stormy Daniels during his 2016 campaign. pic.twitter.com/BbPlhgwfZv