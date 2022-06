Σφοδρές αντιδράσεις Μπάιντεν, Πελόζι, Ομπάμα για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις αμβλώσεις

Σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά των Δημοκρατικών, προκαλεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει το δικαίωμα στην άμβλωση, κυρίως στους κόλπους των Δημοκρατικών.

Ο Τζο Μπάιντεν θα κάνει έκτακτο διάγγελμα απόψε στις 19:30 (ώρα Ελλάδος) για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει εκτελεστικά διατάγματα και να υιοθετήσει άλλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου ως το αποτέλεσμα των «ακραίων και σκοτεινών στόχων των Ρεπουμπλικανών να καταργήσουν το δικαίωμα των γυναικών να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις για την αναπαραγωγή». Η κ. Πελόζι κατηγόρησε τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την πλειοψηφία των συντηρητικών δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι «έδωσαν στις Αμερικανίδες λιγότερη ελευθερία από ό,τι είχαν οι μητέρες τους» και πρόσθεσε ότι οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να μάχονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα αναφέρει ότι σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο αντέστρεψε κεκτημένα 50 ετών, αλλά κατέστησε μια σημαντική προσωπική απόφαση σε αντικείμενο πολιτικής και ιδεολογίας, κάτι που αποτελεί επίθεση στις βασικές ελευθερίες εκατομμυρίων Αμερικανών. Αντίστοιχο ήταν και το μήνυμα της Μισέλ Ομπάμα.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.