ΗΠΑ: Πορεία και συγκέντρωση ακροδεξιών στην Ουάσινγκτον

Για να εμποδιστεί οποιαδήποτε επαφή ανάμεσα στους διαδηλωτές και τους αντιδιαδηλωτές είχε αναπτυχθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη και είχαν αποκλειστεί πολλοί δρόμοι.









Πολλοί πολιτικοί παρατηρητές έχουν προσάψει στον Τραμπ ότι ευνόησε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και μετά την εκλογική του νίκη, την εμφάνιση ενός αποενοχοποιημένου λευκού εξτρεμιστικού και ρατσιστικού λόγου.





Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters, dpa

Βίντεο: Ruptly tv



Λίγες δεκάδες ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν υπό βροχή την Κυριακή μπροστά στον Λευκό Οίκο, υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση λόγω των έκτακτων μέτρων που είχε λάβει η αστυνομία της Ουάσινγκτον κι απέναντι σε εκατοντάδες αντιδιαδηλωτές, έναν χρόνο μετά τα αιματηρά επεισόδια στη Σάρλοτσβιλ.Στους οργανωτές της κινητοποίησης «Unite the Right 2» είχε δοθεί άδεια για μια πορεία τουλάχιστον 400 προσώπων, αλλά μόλις λίγοι περισσότεροι από είκοσι υπέρμαχοι της «ανωτερότητας» της λευκής φυλής έφθασαν μετά το μεσημέρι στην Πλατεία Λαφαγιέτ, αφού έκαναν πορεία από έναν σταθμό του μετρό στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας. Ανάμεσά τους ήταν και ο Τζέισον Κέσλερ, ο οργανωτής της εκδήλωσης, όπως και αυτής της περασμένης χρονιάς στη Σάρλοτσβιλ.Τους υποστηρικτές της άκρας δεξιάς υποδέχθηκαν τουλάχιστον 300 αντιρατσιστές ακτιβιστές που φώναζαν «ντροπή σας» και «φύγετε από την πόλη μας».Ο δήμος της Ουάσινγκτον είχε επιτρέψει στους οργανωτές της διαδήλωσης να συγκεντρωθούν από τις 17:30 ως τις 19:30, αλλά εντέλει η μικρή συγκέντρωση διαλύθηκε και οι συμμετέχοντες αποχώρησαν από την περιοχή περί τις 18:00.Εκατοντάδες αντιδιαδηλωτές, ανάμεσά τους και πολλοί αντιφασίστες, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται νωρίτερα κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Όχι στους ναζί, όχι στην Κου Κλουξ Κλαν, όχι σε μια φασιστική Αμερική».Ορισμένοι «λένε ότι η καλύτερη στρατηγική είναι να αγνοούμε τους υποστηρικτές της ανωτερότητας της λευκής φυλής, αλλά αντιθέτως τους δίνουμε πολλή προσοχή. Θεωρούμε ότι θα ήταν τεράστιο λάθος να αφήσουμε τους φασίστες να τριγυρνάνε στους δρόμους της πρωτεύουσας της χώρας χωρίς αντίσταση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κέι Πρίτσκερ, μια εθελόντρια της Answer Coalition, μιας αντιρατσιστικής οργάνωσης.Ο Τζιμ, άλλος αντιδιαδηλωτής, αφροαμερικανός που ανέφερε μόνο το μικρό του όνομα, είπε πως έχει την αίσθηση πως ο ρατσισμός στις ΗΠΑ κλιμακώθηκε επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ.Η ανάδειξη του μεγιστάνα στην εξουσία «ενθάρρυνε» τους λευκούς ρατσιστές, εξήγησε. «Όταν περπατάνε στο πεζοδρόμιο, μοιάζουν να λένε "το συμφέρον σου είναι να φύγεις από τον δρόμο μου"», είπε. Παλιότερα αυτό «ήταν ανεπαίσθητο, αλλά πλέον δεν είναι καθόλου, στο πετάνε κατά πρόσωπο. Είναι σαν τη ναζιστική Γερμανία», υποστήριξε.Οι οργανωτές της κινητοποίησης Unite the Right είχε προτρέψει τους ακροδεξιούς να μη φέρουν μαζί τους παρά μόνο σημαίες των ΗΠΑ και της συνομοσπονδίας και να μην αντιδρούν «με οργή» στις «προκλήσεις».Η οπλοφορία απαγορευόταν στον τόπο της διαδήλωσης, ακόμη και για όσους διέθεταν άδεια.Ο Κέσλερ, ο οργανωτής της διαδήλωσης του 2017, είχε ζητήσει να γίνει νέα συγκέντρωση στη Σάρλοτσβιλ, αλλά ο δήμος αυτός της Βιρτζίνιας δεν το επέτρεψε. Η μικρή πόλη, που απέχει λιγότερο από 200 χιλιόμετρα νότια της Ουάσινγκτον, δεν ήθελε να ξαναζήσει τα γεγονότα της 12ης Αυγούστου 2017.Εκείνη τη μέρα, έπειτα από μια διαδήλωση εναντίον του σχεδίου του δήμου να αποκαθηλώσει ένα άγαλμα του στρατηγού Ρόμπερτ Ι. Λι της συνομοσπονδίας, ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε ακροδεξιούς και αντιδιαδηλωτές. Ένας νεαρός προσκείμενος στους νεοναζιστές έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος αντιρατσιστών διαδηλωτών, σκοτώνοντας μια 32χρονη γυναίκα, τη Χέδερ Χάιερ, και τραυματίζοντας άλλους 19.Σε συνέντευξή του στο NPR που μεταδόθηκε την Παρασκευή ο Κέσλερ είπε πως ήθελε η συγκέντρωση της Κυριακής να είναι «ήρεμη» και πήρε αποστάσεις από τους νεοναζιστές. «Δεν θέλω νεοναζί στη συγκέντρωσή μου, δεν είναι ευπρόσδεκτοι», διαβεβαίωσε. Επέμεινε παράλληλα ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα των λευκών Αμερικανών, οι οποίοι κατ' αυτόν «υποεκπροσωπούνται».Παράλληλα επανέλαβε τη γενική θεωρία του συγγραφέα Τσαρλς Μάρεϊ, για τον οποίοι οι διανοητικές ικανότητες συνδέονται με τη φυλετική και εθνοτική προέλευση.Ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε το Σάββατο ότι «καταδικάζει όλα τα είδη ρατσισμού και όλες τις πράξεις βίας»—χωρίς όμως να αναφερθεί ονομαστικά στην άκρα δεξιά ή στους νεοναζί. Αποκλίνοντας, πηγαίνοντας πιο μακριά, η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι οι οπαδοί «της ανωτερότητας της λευκής φυλής, του ρατσισμού και του νεοναζισμού δεν έχουν θέση στη σπουδαία χώρα μας».