ΗΠΑ: Συνελήφθη 38χρονος για την πενταπλή δολοφονία στο Τέξας

Ο άνδρας τον οποίο βαραίνουν υποψίες στο Τέξας πως δολοφόνησε πέντε ανθρώπους επειδή απλά διαμαρτυρήθηκαν για τον θόρυβο που έκανε το τουφέκι εφόδου του συνελήφθη και προφυλακίστηκε χθες Τρίτη, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ύποπτος, μεξικανός υπήκοος που κατονομάστηκε ως Φρανσίσκο Οροπέσα, τέθηκε υπό κράτηση, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο δυο πηγές του στην αστυνομία.

Κατηγορείται πως άνοιξε πυρ τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο μέσα σε σπίτι στο Κλίβλαντ, κοντά στο Χιούστον, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, που ήταν όλοι από την Ονδούρα, ηλικίας 9 ως 31 ετών.

Breaking: Suspected Texas shooter Francisco Oropesa, 38, arrested after 4-day manhunt. Responsible for fatal shootings of 5 people, including a child, according to San Jacinto County DA Todd Dillon. #TexasShooting #Manhunt #BreakingNewshttps://t.co/VLE6MU4aJW pic.twitter.com/TgkxYNTIJg — Simon Ateba (@simonateba) May 3, 2023

Ο 38χρονος συνελήφθη στην πόλη Κατ εντ Σουτ της πολιτείας Τέξας, που απέχει λιγότερα από 30 χιλιόμετρα από τον τόπο της σφαγής, διευκρίνισε ο εισαγγελέας την κομητείας Σαν Τζασίντο, ο Τοντ Ντίλον, στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Ο άνδρας είχε απελαθεί από τις ΗΠΑ τέσσερις φορές από το 2009.

Πάνω από 250 αστυνομικοί, τοπικοί και ομοσπονδιακοί, αναζητούσαν εδώ και μέρες τον ύποπτο στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου, όπου τα όπλα αφθονούν.

JUST IN: Video just sent to our newsroom shows Francisco Oropeza in a pickup truck, surrounded by law enforcement. He was arrested after being found at his aunt's home near Cut and Shoot, Texas, according to a law enforcement source. https://t.co/tGJXakaPt3 pic.twitter.com/YHdhTIt5Ay — KHOU 11 News Houston (@KHOU) May 3, 2023

Οι αρχές προσέφεραν αμοιβή 80.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα επέτρεπε να εντοπιστεί αυτό το «τέρας», όπως τον χαρακτήρισε ο Τζέιμς Σμιθ, πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI).

Το FBI αναμενόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις στην υπόθεση.