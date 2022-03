Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε πολυώροφο κτήριο στο κέντρο του Λονδίνου

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε πολυώροφο κτήριο στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί στον 17ο όροφο του κτηρίου διασώθηκε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

A large fire has broken out on the 17th floor of a block of flats in London.



A total of 125 firefighters are at the scene and nearby residents are being asked to keep windows and doors closed.



Read more here: https://t.co/ADSCKGznFt pic.twitter.com/sEDIchAznI