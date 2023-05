Ήρθαν στα χέρια Ουκρανοί και Ρώσοι κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Συνεργασίας στην Άγκυρα

Ουκρανοί και Ρώσοι αντιπρόσωποι ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου, στην Άγκυρα της Τουρκίας.



Όλα ξεκίνησαν όταν πήρε τον λόγο η εκπρόσωπος της Ρωσίας και αντιπρόσωποι της Ουκρανίας επιχείρησαν να τη διακόψουν με αποτέλεσμα να ξεσπάσει συμπλοκή.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L

Στη συνέχεια ένας Ρώσος αντιπρόσωπος άρπαξε μια ουκρανική σημαία, με αποτέλεσμα να «απαντήσει» αμέσως ένας Ουκρανός, από το κόμμα του Ζελένσκι, χειροδικώντας. Τελικά το επεισόδιο τερματίστηκε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, ωστόσο οι αρνητικές εντυπώσεις έμειναν.

A representative of the Russian Federation in Ankara during the Black Sea Economic Cooperation Parliamentary Assembly disrespected the Ukrainian flag. People's Deputy from the Servant of the People faction, Oleksandr Marikovsky immediately responded.



Well done Oleksandr 👏 pic.twitter.com/QAH06hZm5X