Ισραήλ: Συγκρούσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της κηδείας Παλαιστίνιου

Κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την ισραηλινή αστυνομία, δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν και άλλοι συνελήφθησαν τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια κηδείας Παλαιστίνιου, που είχε τραυματιστεί στην Πλατεία των Τεμενών.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην κηδεία του 23χρονου Ουάλιντ αλ Σαρίφ, ο οποίος υπέκυψε το Σάββατο στα τραύματα, που υπέστη τρεις εβδομάδες νωρίτερα στη διάρκεια συγκρούσεων με την ισραηλινή αστυνομία στην Πλατεία των Τεμενών.

Η σορός του μεταφέρθηκε αρχικά στην Πλατεία, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος ανθρώπων κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και στη συνέχεια προς ένα νεκροταφείο στην Παλιά Πόλη.

Από τις συγκρούσεις που ξέσπασαν με την ισραηλινή αστυνομία στη διάρκεια της νεκρικής πομπής τραυματίστηκαν 71 άνθρωποι, κυρίως από πλαστικές σφαίρες και βομβίδες κρότου, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Δεκατρείς άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά της η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για 15 συλλήψεις στη διάρκεια «βίαιων ταραχών», τις οποίες προκάλεσαν κάποιοι άνθρωποι, «που πέταξαν πέτρες, μπουκάλια, τούβλα και άλλα βαριά αντικείμενα» εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

Έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα επεισόδια, διευκρίνισε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Περισσότεροι από 50 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν, επιβεβαίωσε από την πλευρά της η Ένωση Παλαιστίνιων Κρατούμενων.

Οι νέες αυτές συγκρούσεις σημειώθηκαν την ώρα που η ένταση παραμένει οξυμένη στα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ.

Το πρωί της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι εναντίον στρατιωτών στην είσοδο της παλαιστινιακής πόλης Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ και ο δράστης τραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με ισραηλινές ιατρικές πηγές.

Israeli police have attacked the funeral procession of Walid Al-Sharif, a 21-year-old Palestinian who was shot in the head last month by Israeli police who had invaded Al-Aqsa during Ramadan.



This is the second funeral attacked by Israeli police in the last few days. pic.twitter.com/bmIXYmrhLF — IMEU (@theIMEU) May 16, 2022

Police attacked Palestinian mourners in Jerusalem during Walid al-Sharif's funeral this evening. A Palestinian man is now in serious condition from injuries by Israeli cops. Israel, stop attacking pallbearers and funeral processions! pic.twitter.com/FKCwPhSlcz — Alexandra Halaby 🇵🇸 🏳️‍⚧️ #TransRightsNow (@iskandrah) May 17, 2022