Ισχυρότατος σεισμός 7,6 ρίχτερ στο Μεξικό

Ισχυρότατη σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,6 βαθμών, συγκλόνισε το βράδυ της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου στις 21:06 ώρα Ελλάδος, (1:06 μ.μ. τοπική) την πόλη Πλασίτα δε Μορέλος στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο κεντρικό Μεξικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Breaking: Video shows the moment an earthquake was felt in Mexico City. The preliminary magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Michoacán. pic.twitter.com/JKaYajjMO1

Another very strong earthquake 8.1 in Mexico on the same date September 19 as two previous earthquakes. Lost power and communication for a while. This is what it looked like in San Luis Potosí on Roma Norte pic.twitter.com/7J4bgzI7fJ