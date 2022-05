Κίνα: Ανασύρθηκε ζωντανή μια γυναίκα 132 ώρες μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτηρίου

Ενθουσιασμό και ελπίδα σκόρπισε στην πόλη Τσανγκσά της κεντρικής Κίνας, η διάσωση μιας γυναίκας που έμεινε επί 132 ώρες εγκλωβισμένη στα χαλάσματα του πολυώροφου κτηρίου που κατέρρευσε στις 29 Απριλίου.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (τοπική ώρα) τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν τη γυναίκα, τον δέκατο άνθρωπο που ανασύρθηκε ζωντανός μέσα από τα χαλάσματα.

Η τραυματισμένη γυναίκα διατηρούσε τις αισθήσεις της και έδινε μάλιστα οδηγίες στους διασώστες για να αποφύγουν κινήσεις που θα την έκαναν να πονέσει, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια, ωστόσο όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες για να βρεθούν ζωντανοί εξανεμίζονται. Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός των κινεζικών αρχών κάνει λόγο για πέντε νεκρούς.

#LATEST A 10th survivor was found on Wednesday night from the collapsed residential building in #Changsha, central #China's Hunan Province. pic.twitter.com/4OaDnCaHSU