Κίνα: Το λευκό χαρτί σύμβολο των διαδηλωτών

Τα σύμβολα που «γεννιούνται» από μεγάλα γεγονότα μένουν πολύ συχνά στην ιστορία. Πολλές φορές παίζουν εξίσου σπουδαίο ρόλο όσο τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτά, ορισμένες φορές καταφέρνουν να τα ξεπεράσουν κιόλας. Η μορφή τους δεν ορίζεται από κάποιους κανόνες. Ένα σύμβολο μπορεί να είναι ένα σύντομο σύνθημα, μια λέξη, μια εικόνα. Μπορεί να έχει έντονα χρώματα, μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα. Πάντα όμως στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Τα τελευταία 24ωρα, όμως, η Κίνα έχει κάνει σύμβολο διαμαρτυρίας ένα ταπεινό κομμάτι λευκό χαρτί. Τίποτα φανταχτερό, δηλαδή. Τίποτα το -φαινομενικά- ηχηρό. Η έμφαση στο «φαινομενικά».

People in Beijing marching on the third ring road… singing… and holding up empty white papers…



The empty white paper symbolizes their protest against censorship in China. 🔥🔥🔥



🔊sound ...🧐#China #ChinaProtests pic.twitter.com/Rwg24s9Nul