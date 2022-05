Μαϊάμι: Συντριβή αεροσκάφους πάνω σε γέφυρα

Συναγερμός σήμανε στο Μαϊάμι μετά από συντριβή αεροσκάφους στη γέφυρα Haulover.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω στη γέφυρα, παρασύροντας τουλάχιστον ένα διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας, το μονοκινητήριο Cessna 172 έχασε την ισχύ του κινητήρα πριν προσγειωθεί στη γέφυρα, περίπου πέντε μίλια ανατολικά του αεροδρομίου Opa-Locka, γύρω στη 13:00 (τοπική ώρα).

Στο αεροσκάφος επέβαιναν τρία άτομα, ωστόσο αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής επιβεβαίωσαν ότι συνολικά έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την FAA, το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ και κατευθυνόταν προς το διεθνές αεροδρόμιο Κι Γουέστ όταν συνέβη το περιστατικό.

Όπως αναφέρει το ABC, αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής επιβεβαίωσαν ότι η φωτιά έχει σβήσει και η DERM έχει ειδοποιηθεί λόγω απορροής καυσίμων από το αεροπλάνο.

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσουν το περιστατικό, με το NTSB να ηγείται.

