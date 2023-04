NASA - Artemis II: Για πρώτη φορά γυναίκα και Αφροαμερικανός σε αποστολή στη Σελήνη

Η NASA κατονόμασε σήμερα (03/04) την πρώτη γυναίκα και τον πρώτο Αφροαμερικανό που θα συμμετάσχουν σε μια αποστολή της στη Σελήνη, παρουσιάζοντας την τετραμελή ομάδα που επιλέχθηκε να πάρει μέρος στις αρχές της προσεχούς χρονιάς στο πρώτο επανδρωμένο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη που θα πραγματοποιηθεί ύστερα από 50 και πλέον χρόνια.

Η Κριστίνα Κοχ, μηχανικός που κατέχει επίσης το ρεκόρ της μεγαλύτερης συνεχόμενης διαστημικής πτήσης από γυναίκα, διορίστηκε ειδική της αποστολής, μαζί με τον Βίκτορ Γκλόβερ, αεροπόρο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που επιλέχθηκε ως πιλότος της αποστολής Artemis II.

Ο Γκλόβερ, ο οποίος μετείχε στη δεύτερη επανδρωμένη πτήση της SpaceX με το διαστημόπλοιο Crew Dragon, θα γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός αστροναύτης στην Ιστορία που θα συμμετάσχει σε αποστολή στη Σελήνη.

They're going to the Moon! Introducing the #Artemis II astronauts: Reid Wiseman ( @astro_reid ), Commander Victor Glover ( @AstroVicGlover ), Pilot Christina Koch ( @Astro_Christina ), Mission specialist Jeremy Hanson ( @Astro_Jeremy ), Mission specialist https://t.co/Hy1110MOEi pic.twitter.com/SeETL5iURu

Το πλήρωμα συμπληρώνουν ο Τζέρεμι Χάνσον, ο πρώτος Καναδός που επιλέγεται για ένα ταξίδι στο φεγγάρι, ως ειδικός της αποστολής, και ο Ριντ Βάισμαν, βετεράνος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ο οποίος διορίστηκε κυβερνήτης της αποστολής Artemis II.

Η παρουσίαση του κουαρτέτου της αποστολής Artemis II έγινε σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον, το κέντρο ελέγχου της αποστολής της ΝΑΣΑ.

Η Artemis II θα σηματοδοτήσει την πρώτη επανδρωμένη πτήση - χωρίς προσελήνωση - ενός προγράμματος διαδόχου του Apollo που έχει στόχο την επιστροφή των αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης αργότερα αυτήν τη δεκαετία και τέλος την εγκαθίδρυση μιας βιώσιμης βάσης εκεί, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική εξερεύνηση του Άρη.

Welcome aboard #Artemis II crew: @astro_reid, @AstroVicGlover, @Astro_Christina, and @Astro_Jeremy. We're your ride to the #Moon! pic.twitter.com/VBOkJsrnXg