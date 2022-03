Νύχτα τρόμου σε Κίεβο, Μαριούπολη και Οδησσό

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο:

Με την Ουκρανία να βρίσκεται πλέον σε κατάσταση αεροπορικού συναγερμού, οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν αλύπητα το Κίεβο, τη Μαριούπολη και την Οδησσό, ενώ μπαίνουμε στην 21η ημέρα του πολέμου. Στην πρωτεύουσα, στην οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας 36 ωρών ακούστηκαν και πάλι οι σειρήνες το πρωί της Τετάρτης, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν συνεχώς εκρήξεις. Όπως φαίνεται οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει περισσότερο το κέντρο της πρωτεύουσας.

Στη Μαριούπολη, όπου οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν, περίπου 20.000 άμαχοι κατάφεραν να αναχωρήσουν από την πόλη μέχρι το βράδυ της Τρίτης. Η ουκρανική πλευρά κατήγγειλε ωστόσο ότι αυτοκινητοπομπή με είδη πρώτης ανάγκης εμποδίστηκε να φτάσει στην πόλη.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Οδησσός αφού ο ρωσικός κλοιός σφίγγει γύρω από την πόλη. Κοντά στο λιμάνι βρίσκονται αποβατικά σκάφη ενώ την ίδια ώρα ο ρωσικός στρατός συνεχίζει με αμείωτη ένταση το σφυροκόπημά του.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο βομβαρδίστηκαν δύο οικισμοί κοντά στη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για δύο τραυματίες.

Το Kyiv Independent αναφέρει ότι ρωσικά πολεμικά πλοία βομβάρδισαν την Τρίτη, τις ουκρανικές ακτές στην περιφέρεια της Οδησσού.

Russian Landing Ships seen heading towards Odessa, today. Now on Naval News. This is fluid, but may update as we learn more. https://t.co/ZB1oAiOThd