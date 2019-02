«Ο Μαδούρο πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια των ανθρώπων που λιμοκτονούν»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο ότι «εμποδίζει» την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας που έστειλαν διάφορες χώρες στη Βενεζουέλα, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, σε συντονισμό με τον επίδοξο - αυτοανακυρηχθέντα πρόεδρο Χουάν Γκουαϊδό.

«Ο λαός της Βενεζουέλας χρειάζεται απεγνωσμένα ανθρωπιστική βοήθεια, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά ο βενεζουελανός στρατός υπό τον Μαδούρο εμποδίζει τη βοήθεια που φτάνει με φορτηγά και πλοία.Το καθεστώς Μαδούρο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ», τόνισε με tweet του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

