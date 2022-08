Πακιστάν: Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις βροχοπτώσεις που πλήττουν την χώρα - Σχεδόν 1.000 οι νεκροί

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που πλήττουν το Πακιστάν τις τελευταίες εβδομάδες έχουν προκαλέσει τον θάνατο 982 ανθρώπων.

Πρωτοφανής είναι η σφοδρότητα της βροχόπτωσης που πλήττει τη χώρα από τα μέσα του περασμένου Ιουνίου. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανήλθε στους 982 με σχεδόν το 35% από αυτούς να είναι παιδιά – 300 παιδιά ήταν μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Guardian», ο νέος απολογισμός των νεκρών ήρθε μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός, Shehbaz Sharif, ζήτησε διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις πλημμύρες. Περισσότεροι από 33 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή για διαχείριση καταστροφών (NDMA), ο απολογισμός των νεκρών της βροχής είναι 982, ενώ άλλοι 1.456 τραυματίστηκαν. Το τελευταίο 24ωρο, 8489 σπίτια έχουν καταστραφεί.Το τελευταίο 24ωρο, 8489 σπίτια έχουν καταστραφεί.

Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Τμήμα του Πακιστάν, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας και τις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, βίντεο αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο και δείχνουν τη στιγμή που το πολυτελές «New Honeymoon Hotel» κυριολεκτικά ξηλώνεται και παρασύρεται από τα νερά προκαλώντας ζημιές ανυπολόγιστης αξίας σε εκατοντάδες σπίτια στην περιοχή.

#BREAKING #PAKISTAN



🔴PAKISTAN :#VIDEO TERRIBLE HOTEL COLLAPSE IN KALAM VALLEY!



The 150-room New Honeymoon Hotel, Kalam, Swat's largest and most famous hotel, has collapsed as a result of monsoons. #BreakingNews #Kalam #Swat #Flooding #Inundaciones #Inondation #Lluvias pic.twitter.com/S5uaAIGiQT