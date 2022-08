Πακιστάν: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί στο Πακιστάν από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τον Ιούνιο από τις βροχές των μουσώνων, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η πακιστανική Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (NDMA).

Το τελευταίο 24ωρο, 119 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 1.033, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζονται και σήμερα σε κάποια μέρη της χώρας.

Περισσότεροι από 33 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ένας στους επτά κατοίκους του Πακιστάν, έχει επίσης πληγεί σοβαρά από τις πλημμύρες και σχεδόν ένα εκατομμύριο σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με την πακιστανική κυβέρνηση.

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf