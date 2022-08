Ρωσία: Εισαγγελείς ζήτησαν ποινή κάθειρξης 24 ετών στον πρώην δημοσιογράφο Ιβάν Σαφρόνοφ

Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν την Τρίτη να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 24 ετών στον πρώην δημοσιογράφο Ιβάν Σαφρόνοφ που κατηγορείται για εσχάτη προδοσία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το Δικαστήριο της πόλης της Μόσχας.

Ο Σαφρόνοφ εργάζονταν ως στρατιωτικός συντάκτης για τις εφημερίδες Vedomosti και Kommersant καλύπτοντας θέματα στρατιωτικού περιεχομένου πριν γίνει σύμβουλος του επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας (Roskosmos), Ντμίτρι Ραγκόζιν, δύο μήνες πριν συλληφθεί τον Ιούλιο του 2020.

Today the 🇷🇺state prosecution asked for 24 years in a strict regime colony for Ivan Safronov. It's obvious that Safronov and all other political prisoners are hostages and will remain behind bars as long as the elderly Chekists' junta remains in power



Not a single moment longer! pic.twitter.com/ydpcKkBqyi