Ρωσία: Ρωσικό Su-34 βομβάρδισε κατά λάθος την πόλη Μπέλγκοροντ - Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν

Η Μόσχα ανακοίνωσε πως βόμβα έπεσε αθέλητα από αεροσκάφος των αεροδιαστημικών δυνάμεων (της πολεμικής αεροπορίας) της Ρωσίας καθώς πετούσε πάνω από την Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, χθες Πέμπτη το βράδυ, αφού οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη, η οποία τραυμάτισε δύο ανθρώπους και δημιούργησε πελώριο κρατήρα στο κέντρο της πόλης.

«Κατά τη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους Su-34 των αεροδιαστημικών δυνάμεων πάνω από την πόλη Μπέλγκοροντ, σημειώθηκε αφύσικη πτώση πυρομαχικού της αεροπορίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που αναμεταδόθηκε από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το συμβάν εκτυλίχθηκε περί τις 22:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

#Russia 🇷🇺 / #Ukraine 🇺🇦



🔴 Something hit Belgorod causing a quite big hole in the road. Local reports talk also about destroyed windows in the surrounding buildings



Who knows, maybe someone smoked near a leaking gas pipe😁 pic.twitter.com/D9GSMbz4kj