Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη στην πόλη Μπέλγκοροντ

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Πέμπτη την πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ότι προκλήθηκε κρατήρας διαμέτρου 20 μέτρων σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση, στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ έχουν σημειωθεί αρκετές εκρήξεις σε αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών.

#Russia 🇷🇺 / #Ukraine 🇺🇦



🔴 Something hit Belgorod causing a quite big hole in the road. Local reports talk also about destroyed windows in the surrounding buildings



Who knows, maybe someone smoked near a leaking gas pipe😁 pic.twitter.com/D9GSMbz4kj