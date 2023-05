Ανατροπή μαθητικού λεωφορείου μετά από σύγκρουση με φορτηγό στην Αυστραλία - Τραυματίστηκαν μαθητές

Ένα λεωφορείο που μετέφερε περισσότερους από 20 μαθητές συγκρούστηκε με φορτηγό και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες ανάμεσα στους επιβαίνοντες. Το δυστύχημα συνέβη στις 03:45 το απόγευμα στη περιοχή του Eynesbury στα βορειοδυτικά της Μελβούρνης.

Όπως δήλωσε ο αξιωματικός υπηρεσίας της Επαρχιακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (CFA) Archie Conroy, «22 μαθητές επέβαιναν στο λεωφορείο και έξι εξ αυτών ήταν ακόμη παγιδευμένοι όταν έφτασαν τα σωστικά συνέργεια. Με τη βοήθεια τους απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο».

Δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την κατάσταση των παιδιών ή των οδηγών έως ότου η αστυνομία ενημερώσει προσωπικά όλες τις οικογένειες.

#UPDATE: Multiple children are being assessed by paramedics after a crash between a school bus and truck near Eynesbury this afternoon.



READ MORE: https://t.co/AhLzVT75CW#9News pic.twitter.com/sN5N9qEMS3