Τραγωδία στην Αίγυπτο: Σύγκρουση τρένων με 32 νεκρούς

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 66 τραυματίστηκαν σήμερα από τη σύγκρουση δύο τρένων βόρεια της πόλης Σοχάγκ στην Αίγυπτο, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NILE TV.

Οι υγειονομικές Αρχές έστειλαν 36 ασθενοφόρα στην περιοχή και οι τραυματίες διακομίζονται στα τοπικά νοσοκομεία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Yπουργείο Υγείας.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν εκτροχιασμένα βαγόνια τρένου πάνω από ένα κανάλι με νερό.

«Τα τρένα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν χωρίς μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο βαγόνια τους και ένα τρίτο να ανατραπεί» δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Η Αίγυπτος έχει ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην περιοχή και είναι συχνά τα δυστυχήματα.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5